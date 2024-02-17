Эквадор отменит решение о поставке советской техники в США

Эквадор отменяет принятое ранее решение о поставке советской техники в США. Об этом заявил РИА "Новости" посол РФ в этой южноамериканской стране Владимир Спринчан после встречи с президентом Даниэлем Нобоа.

"Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путём, дипломатическими инструментами", — сообщил дипломат.

По его словам, у республики нейтральный статус и она не может позволить вовлечь себя в конфликт. При этом формально о решении эквадорских властей станет известно в начале следующей недели.