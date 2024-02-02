Захарова жёстко раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением
Решение властей Эквадора согласиться на передачу США российской военной техники принято под серьёзным давлением извне и является опрометчивым, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва внимательно ознакомилась с позицией президента латиноамериканской республики Даниэля Нобоа.
"Наши партнёры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", — добавила дипломат в беседе с РИА "Новости".
Захарова указала, что Штаты вряд ли предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", "как его называют в Эквадоре". Она надеется, что в Эквадоре понимают это.
Напомним, в рамках скандального соглашения США обязались передать Эквадору вооружение на сумму в 200 миллионов долларов. Как указывали в Посольстве РФ, обменянная техника нужна не Штатам, а Украине. О решении властей латиноамериканской республики пойти на сделку стало известно 31 января. Даниэль Нобоа утверждал, что российская техника — "металлолом", передача которого якобы не противоречит соглашениям с Москвой.
ТАСС / Михаил Терещенко