Захарова жёстко раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

Решение властей Эквадора согласиться на передачу США российской военной техники принято под серьёзным давлением извне и является опрометчивым, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва внимательно ознакомилась с позицией президента латиноамериканской республики Даниэля Нобоа.

"Наши партнёры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", — добавила дипломат в беседе с РИА "Новости".