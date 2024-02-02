Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 06:02

Захарова жёстко раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

Решение властей Эквадора согласиться на передачу США российской военной техники принято под серьёзным давлением извне и является опрометчивым, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва внимательно ознакомилась с позицией президента латиноамериканской республики Даниэля Нобоа.

"Наши партнёры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", — добавила дипломат в беседе с РИА "Новости".

Захарова указала, что Штаты вряд ли предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", "как его называют в Эквадоре". Она надеется, что в Эквадоре понимают это.

Оглушительный эффект: Какие российские системы РЭБ стали кошмаром для армии Украины
Оглушительный эффект: Какие российские системы РЭБ стали кошмаром для армии Украины

Напомним, в рамках скандального соглашения США обязались передать Эквадору вооружение на сумму в 200 миллионов долларов. Как указывали в Посольстве РФ, обменянная техника нужна не Штатам, а Украине. О решении властей латиноамериканской республики пойти на сделку стало известно 31 января. Даниэль Нобоа утверждал, что российская техника — "металлолом", передача которого якобы не противоречит соглашениям с Москвой.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Эквадор
  • США
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров