Эквадор передаст США российскую технику вопреки предупреждениям Москвы
Сделка Эквадора и Соединённых Штатов по обмену старой российской техники на новую американскую состоится, заявил президент республики Даниэль Нобоа. По его мнению, позиция Москвы, которая увидела в отправке оружия недружественный шаг, является "не совсем адекватной".
"Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — выкрутился политик в эфире телеканала Ecuavisa.
При этом Нобоа заявил, что не планирует разрывать отношения с Россией. Вместо этого он ждёт от Москвы помощь в связи с охватившими Эквадор массовыми беспорядками.
В рамках сделки Вашингтон пообещал передать Кито военное оборудование на сумму 200 миллионов долларов. По мнению российской стороны, обменянная эквадорская техника нужна вовсе не США, а Украине.
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