Эквадор передаст США российскую технику вопреки предупреждениям Москвы

Сделка Эквадора и Соединённых Штатов по обмену старой российской техники на новую американскую состоится, заявил президент республики Даниэль Нобоа. По его мнению, позиция Москвы, которая увидела в отправке оружия недружественный шаг, является "не совсем адекватной".

"Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — выкрутился политик в эфире телеканала Ecuavisa.