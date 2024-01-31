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30 января, 21:12

Эквадор передаст США российскую технику вопреки предупреждениям Москвы

Сделка Эквадора и Соединённых Штатов по обмену старой российской техники на новую американскую состоится, заявил президент республики Даниэль Нобоа. По его мнению, позиция Москвы, которая увидела в отправке оружия недружественный шаг, является "не совсем адекватной".

"Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", выкрутился политик в эфире телеканала Ecuavisa.

При этом Нобоа заявил, что не планирует разрывать отношения с Россией. Вместо этого он ждёт от Москвы помощь в связи с охватившими Эквадор массовыми беспорядками.

В Эквадоре расстреляли прокурора, который расследовал дело о захвате телестудии
В Эквадоре расстреляли прокурора, который расследовал дело о захвате телестудии

В рамках сделки Вашингтон пообещал передать Кито военное оборудование на сумму 200 миллионов долларов. По мнению российской стороны, обменянная эквадорская техника нужна вовсе не США, а Украине.

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Илья Пушкарев
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