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19 февраля, 19:29

Испугался грузовика и улетел: Россиянка ищет потерявшегося ручного ворона Павлина

В Екатеринбурге девушка ищет дрессированного ворона по кличке Павлин

В Екатеринбурге ворон по кличке Павлин вылетел в окно авто и потерялся. Обложка © SHOT

В Екатеринбурге ворон по кличке Павлин вылетел в окно авто и потерялся. Обложка © SHOT

В Екатеринбурге ищут дрессированного ворона. Хозяйка птицы рассказала, что её питомец по кличке Павлин вылетел в окно авто и потерялся, пишет SHOT.

Дрессированный ворон Павлин, потерявшийся в Екатеринбурге. Видео © SHOT

По словам Виктории, около двух недель назад она поехала с Павлином по своим делам. Кататься на машине птица предпочитала даже больше, чем летать. Но в этот раз пернатого напугал грузовик, который выгружал товар в одном из магазинов. В итоге ворон вылетел в окно.

На улице в суровых уральских условиях ручному ворону, отмечает девушка, просто не выжить. Павлин поселился в тёплой квартире, когда был ещё птенцом: он был болен и прилетел подкрепиться в кормушку для белок. Виктория выходила его и оставила жить у себя. Павлин научился приносить палочку и откликаться на своё имя.

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Ранее смоленские пожарные спасли длиннохвостую неясыть после нападения ворон. Птица добралась до одной из частей и упала возле ворот с раненым крылом.

Евгения Мосс
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