Гладков сообщил о второй за день сирене ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Находящимся на улице следует спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил глава региона.

UPD: по данным на 20:50, сигнал тревоги отменён.