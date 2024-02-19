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19 февраля, 17:49

Гладков сообщил о второй за день сирене ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Находящимся на улице следует спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил глава региона.

UPD: по данным на 20:50, сигнал тревоги отменён.

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Ранее сегодня в Белгороде уже запускали сигнал ракетной опасности. Он продолжался около десяти минут.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Никита Никонов
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