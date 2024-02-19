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19 февраля, 14:52

В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена — объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области рекомендовал жителям не выходить из дома, не подходить к окнам, укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если оказались на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

UPD: по данным на 17:59, сигнал тревоги отменён.

РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76
РСЗО Vampire обстреливала Белгород из того же села, откуда был сбит Ил-76

Напомним, 15 февраля Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Снаряды попали в торговый центр, стадион и дома. В результате погибло семь человек, в том числе студент из Сирии, преподаватель, пенсионерка и маленькая девочка в коляске. В ООН уже призвали Украину прекратить атаки по населению города.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Александра Вишнякова
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