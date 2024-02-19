В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена — объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области рекомендовал жителям не выходить из дома, не подходить к окнам, укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если оказались на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.
UPD: по данным на 17:59, сигнал тревоги отменён.
Напомним, 15 февраля Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Снаряды попали в торговый центр, стадион и дома. В результате погибло семь человек, в том числе студент из Сирии, преподаватель, пенсионерка и маленькая девочка в коляске. В ООН уже призвали Украину прекратить атаки по населению города.
ТАСС / Николай Гынгазов