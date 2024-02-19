В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена — объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области рекомендовал жителям не выходить из дома, не подходить к окнам, укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если оказались на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.