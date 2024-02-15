"Недопустимо": В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

В ООН после удара ВСУ по Белгороду заявили, что атаки на мирное население и гражданские объекты недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и ещё раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — указал представитель генсека на брифинге.