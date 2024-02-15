"Недопустимо": В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду
ООН призвала прекратить удары по мирному населению после атаки на Белгород
В ООН после удара ВСУ по Белгороду заявили, что атаки на мирное население и гражданские объекты недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и ещё раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — указал представитель генсека на брифинге.
По его словам, гуманитарные работники на местах продолжают помогать мирному населению, которое страдает из-за боевых действий.
Напомним, 15 февраля ВСУ снова атаковали Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. В результате атаки погиб один ребёнок — это девочка в коляске, с нею утром вышла погулять бабушка. В Сети появилось душераздирающее видео, где видны раненые дети, которые гуляли по дорожкам. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вынесет теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.
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