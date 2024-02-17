Шофёр трактора получил контузию при ударе ВСУ по белгородскому селу
Мужчина пострадал при обстреле села Безымено в Белгородской области
Боевики киевского режима нанесли артиллерийский удар по мирному селу Безымено Белгородской области. В результате обстрела пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, один из выпущенных снарядов взорвался перед трактором, ранив шофёра. Местному жителю диагностировали сотрясение головного мозга и контузию.
"Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.
А недавно ВСУ нанесли один из самых жестоких ударов по центру Белгорода, обстреляв торговый центр, стадион и жилые дома из реактивной системы залпового огня. В результате трагедии погибло семь человек, один из которых — годовалый ребёнок. Ещё 19 пострадали.
t.me / Настоящий Гладков