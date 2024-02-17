Шофёр трактора получил контузию при ударе ВСУ по белгородскому селу

Боевики киевского режима нанесли артиллерийский удар по мирному селу Безымено Белгородской области. В результате обстрела пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, один из выпущенных снарядов взорвался перед трактором, ранив шофёра. Местному жителю диагностировали сотрясение головного мозга и контузию.