В Белгороде похоронили погибшую при атаке ВСУ годовалую девочку
Похороны годовалой Валерии, погибшей во время атаки ВСУ, прошли сегодня в Белгороде. Осколок снаряда попал ей в голову, когда малышка находилась в коляске. В этот момент она гуляла с бабушкой, которая сейчас находится больнице в состоянии средней тяжести.
Местные жители также смогли попрощаться с Любовью Губкиной, сотрудницей Белгородского государственного национального исследовательского университета.
"Сегодня похоронили преподавателя института инженерных и цифровых технологий Любовь Губкину и годовалую Валерию — дочь студента медколледжа", — сообщили в пресс-службе института.
Женщина работала в университете 23 года, у неё осталось трое детей. В институте также добавили, что 18 февраля состоятся похороны студента заочного отделения института общественных наук и массовых коммуникаций Дмитрия Проценко.
Напомним, очередной ракетный удар ВСУ по Белгороду пришёлся на 15 февраля. Снаряды прилетели в ТЦ, стадион и дома. Во время обстрела пострадало 19 человек. В ООН также призвали Украину прекратить атаки по населению города. Депутат Госдумы Андрей Свинцов связал эту атаку с назначением на пост нового главкома ВСУ. Он отметил, что так Киев показывает уже наступившие изменения после смены военачальника.
ТАСС / Павел Колядин