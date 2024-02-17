В Белгороде похоронили погибшую при атаке ВСУ годовалую девочку

Похороны годовалой Валерии, погибшей во время атаки ВСУ, прошли сегодня в Белгороде. Осколок снаряда попал ей в голову, когда малышка находилась в коляске. В этот момент она гуляла с бабушкой, которая сейчас находится больнице в состоянии средней тяжести.