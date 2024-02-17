Военкор Коц заявил, что ВСУ хотели жертв среди мирного населения в Белгороде

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что при атаках на Белгород ВСУ используют реактивные системы залпового огня, имеющие хорошие боевые показатели в чистом поле, однако они бессмысленны в условиях городской застройки. При подобных случившемуся ударах гибель мирных жителей не исключена.

"Это РСЗО. Они в принципе бессмысленные в условиях городской застройки. Это оружие, которое накрывает площадями. Оно хорошо в чистом поле, когда идёт наступление, накрывать живую силу и колонны противника. Разлёт осколков большой, есть возможность поражения большого количества техники и пехоты врага", — заявил Коц в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам военкора, ВСУ не могут не понимать, что в Белгороде нет военных колонн и марширующих по улицам солдат, однако есть гражданские. Коц уверен, что эта атака по городу в разгар дня была совершенно осознанной.