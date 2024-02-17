Военкор Коц заявил, что ВСУ хотели жертв среди мирного населения в Белгороде
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что при атаках на Белгород ВСУ используют реактивные системы залпового огня, имеющие хорошие боевые показатели в чистом поле, однако они бессмысленны в условиях городской застройки. При подобных случившемуся ударах гибель мирных жителей не исключена.
"Это РСЗО. Они в принципе бессмысленные в условиях городской застройки. Это оружие, которое накрывает площадями. Оно хорошо в чистом поле, когда идёт наступление, накрывать живую силу и колонны противника. Разлёт осколков большой, есть возможность поражения большого количества техники и пехоты врага", — заявил Коц в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам военкора, ВСУ не могут не понимать, что в Белгороде нет военных колонн и марширующих по улицам солдат, однако есть гражданские. Коц уверен, что эта атака по городу в разгар дня была совершенно осознанной.
"Большая часть реактивных снарядов была перехвачена. Если бы этого не произошло, жертв бы, конечно, было намного больше. А кнопку нажимал, я больше чем уверен, какой-нибудь Дмитро или Мыкола, обычные украинские военнослужащие, которые и по-английски, наверное, не говорят. Умеют выполнять приказы. Кто отдавал приказы — это уже вопрос", — заметил журналист, добавив, что такими ударами Киев компенсирует неутешительный расклад на фронте.
Напомним, новый ракетный удар ВСУ по Белгороду произошёл 15 февраля. Прилёты были по торговому центру, на стадионе и во дворах жилых домов. Губернатор Белгородской области заявил, что при обстреле пострадало в общей сложности 19 человек. Депутат Госдумы Андрей Свинцов связал эту атаку с заступлением на пост нового главкома ВСУ. По его словам, таким образом Киев показывает уже наступившие изменения после смены военачальника. В ООН также призвали Украину прекратить атаки по населению Белгорода.