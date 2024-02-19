"История, которая ждала 160 лет": СМИ обнародовали кровавые детали из жизни предка Байдена

Дальний родственник действующего хозяина Белого дома Джо Байдена Мозес Джозеф Робинетт, которого зарубежные средства массовой информации называют его прадедом, во времена Гражданской войны в Соединённых Штатах был помилован в 1864 году 16-м американским лидером Авраамом Линкольном после поножовщины. Об этом со ссылкой на соответствующие архивные документы передаёт газета The Washington Post.

По данным издания, Джозеф Робинетт вечером 21 марта 1864 года, находясь на территории зимнего лагеря Потомакской армии вдоль реки Раппаханнок недалеко от Беверли-Форд в штате Вирджиния, устроил поножовщину с гражданским служащим Джоном Александером. Стоит отметить, что прадед Байдена к тому времени был приписан к артиллерии и обеспечивал подвоз боеприпасов.

В результате Джозефа Робинетта обвинили в покушении на убийство и других преступлениях, после чего его приговорили к двум годам заключения в тюрьме на острове, расположенном неподалёку от побережья нынешнего штата Флорида. В дальнейшем трое офицеров написали на имя Линкольна письмо с просьбой смягчить, по их мнению, слишком суровое наказание для прадеда Байдена. Последнего помиловали 1 сентября того же года, после того как президент США подписал соответствующий указ.

"История, которая ждала 160 лет, чтобы быть рассказанной", — подчеркнули журналисты.