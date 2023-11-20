Байден даровал жизнь индейкам Колоколу и Свободе

Глава Соединённых Штатов Джо Байден в честь наступающего Дня благодарения принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек. На лужайке у Белого дома он даровал им жизнь.

"Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", — заявил политический деятель в своей речи к американцам после освобождения птиц.

Напомним, символом торжества этой праздничной даты является многокилограммовая запечённая фаршированная тушка индейки, которую американцы часами готовят к приезду гостей. Также известно, что в этом году отпущенных Байденом птиц звали Либерти (Свобода) и Белл (Колокол).