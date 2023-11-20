Байден даровал жизнь индейкам Колоколу и Свободе
Байден ко Дню благодарения помиловал названных в честь Колокола свободы индеек
Президент США Джо Байден на ежегодной церемонии помилования индеек в честь Дня благодарения в 2022 году. Обложка © ТАСС / Andrew Harnik / AP
Глава Соединённых Штатов Джо Байден в честь наступающего Дня благодарения принял участие в ежегодной церемонии помилования индеек. На лужайке у Белого дома он даровал им жизнь.
"Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле", — заявил политический деятель в своей речи к американцам после освобождения птиц.
Напомним, символом торжества этой праздничной даты является многокилограммовая запечённая фаршированная тушка индейки, которую американцы часами готовят к приезду гостей. Также известно, что в этом году отпущенных Байденом птиц звали Либерти (Свобода) и Белл (Колокол).
Журналисты сообщают, что они были так названы в честь бронзового Колокола свободы, который представляет собой реликвию и находится в пенсильванской столице Филадельфии. В то же время известно, что индюшки никак не связаны с Пенсильванией — их привезли из Миннесоты.
Лайф писал, что в прошлом году американский лидер тоже принимал участие в этой необычной традиции. Во время трансляции камеры засняли, как Байден протянул одной из помилованных индеек микрофон и попытался поговорить с ней. А в 2021 году глава США пошутил, что двух птиц отобрали в том числе на основе темперамента, внешнего вида и благодаря вакцинации.