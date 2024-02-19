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19 февраля, 20:08

Жительница Сочи три дня провела в подземелье, зажатой между стенами

В Сочи спасатели МЧС эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

В Сочи сотрудники МЧС эвакуировали девушку, которая упала с чердака в подвал и оказалась зажатой двумя кирпичными стенами. Кадры её спасения опубликованы в телеграм-канале ведомства.

В Сочи спасатели МЧС эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня. Видео © t.me / МЧС России

Девушка упала с чердака и пролетела несколько метров в подвал, где оказалась заблокирована кирпичными стенами. Её крики о помощи услышала жительница дома и обратилась к спасателям. В результате пострадавшую удалось спасти. Для этого специалисты МЧС демонтировали часть кирпичной кладки.

После спасения девушку передали врачам. Информация о её состоянии не уточняется.

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А житель Сургута чуть не распрощался с жизнью во время обычной поездки в лифте: конструкция начала падать. Мужчина чудом остался жив. После инцидента кабину отключили и до сих пор ремонтируют.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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