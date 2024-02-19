Жительница Сочи три дня провела в подземелье, зажатой между стенами
В Сочи спасатели МЧС эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня
В Сочи сотрудники МЧС эвакуировали девушку, которая упала с чердака в подвал и оказалась зажатой двумя кирпичными стенами. Кадры её спасения опубликованы в телеграм-канале ведомства.
В Сочи спасатели МЧС эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня. Видео © t.me / МЧС России
Девушка упала с чердака и пролетела несколько метров в подвал, где оказалась заблокирована кирпичными стенами. Её крики о помощи услышала жительница дома и обратилась к спасателям. В результате пострадавшую удалось спасти. Для этого специалисты МЧС демонтировали часть кирпичной кладки.
После спасения девушку передали врачам. Информация о её состоянии не уточняется.
А житель Сургута чуть не распрощался с жизнью во время обычной поездки в лифте: конструкция начала падать. Мужчина чудом остался жив. После инцидента кабину отключили и до сих пор ремонтируют.
t.me / МЧС России