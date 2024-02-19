Жительница Сочи три дня провела в подземелье, зажатой между стенами

В Сочи сотрудники МЧС эвакуировали девушку, которая упала с чердака в подвал и оказалась зажатой двумя кирпичными стенами. Кадры её спасения опубликованы в телеграм-канале ведомства.

В Сочи спасатели МЧС эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня. Видео © t.me / МЧС России

Девушка упала с чердака и пролетела несколько метров в подвал, где оказалась заблокирована кирпичными стенами. Её крики о помощи услышала жительница дома и обратилась к спасателям. В результате пострадавшую удалось спасти. Для этого специалисты МЧС демонтировали часть кирпичной кладки.

После спасения девушку передали врачам. Информация о её состоянии не уточняется.