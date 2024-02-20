Канада пообещала Украине более 800 многоцелевых БПЛА
Министр обороны Канады Блэр: Страна передаст Украине более 800 многоцелевых БПЛА
Канада планирует передать военным Украины более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70, сообщается в заявлении министра национальной обороны страны Уильяма Блэра.
Уточняется, что стоимость пакета помощи равна 95 миллионам канадских долларов, что эквивалентно 70 миллионам американских долларов. Беспилотники смогут транспортировать до 3,5 кг нагрузки, включая боеприпасы. Передача дронов запланирована на весну.
Ранее сообщалось, что Оттава может передать Украине ракеты класса "воздух — земля" CRV7, разработанные в Канаде в начале 1970-х годов, вместо их утилизации. На балансе Минобороны Канады — 83,3 тысячи подобных ракет. При этом их сняли с вооружения ещё в начале 2000-х.
Wikipedia / U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt