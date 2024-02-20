Канада пообещала Украине более 800 многоцелевых БПЛА

Уточняется, что стоимость пакета помощи равна 95 миллионам канадских долларов, что эквивалентно 70 миллионам американских долларов. Беспилотники смогут транспортировать до 3,5 кг нагрузки, включая боеприпасы. Передача дронов запланирована на весну.

Ранее сообщалось, что Оттава может передать Украине ракеты класса "воздух — земля" CRV7, разработанные в Канаде в начале 1970-х годов, вместо их утилизации. На балансе Минобороны Канады — 83,3 тысячи подобных ракет. При этом их сняли с вооружения ещё в начале 2000-х.