Обвиняемого в фейках о ВС РФ активиста отправили на принудительное лечение

Уголовное преследование в отношении 19-летнего активиста из Подмосковья Максима Лыпканя, обвиняемого ранее в распространении фейков о российской армии, прекращено. Как сообщает ТАСС, решением Одинцовского городского суда Московской области ему назначены принудительные меры медицинского характера.

"К нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — пишет ТАСС со ссылкой на суд.

До вступления приговора в законную силу Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице имени В.И. Яковенко. Агентство уточняет, что с февраля по ноябрь прошлого года он находился в московском СИЗО-2 по уголовному делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. В ноябре его отправили в психиатрическую больницу до 23 апреля 2024 года.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Срок ареста (два месяца) будет исчисляться с момента экстрадиции или депортации Новикова* в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.