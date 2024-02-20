Врач назвала распространённые причины появления горечи во рту

Ощущение горечи во рту иногда может указывать на неполадки со здоровьем, но не всегда, сообщила "Газете.ru" врач-диагностик Ольга Малиновская.

Горький вкус во рту бывает из-за употребления специфической пищи, а также после приёма таблеток. В числе последних — антибиотик тетрациклин, препараты лития, ряд лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Но если горечь во рту не проходит долго, нужно уже более внимательно разбираться в причинах.

"Горечь во рту, которая остаётся после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи, — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идёт о патологиях пищеварительной системы, например проблемах в работе желчного пузыря", — рассказала Малиновская.

Ещё одна причина горького привкуса может быть связана с попаданием желчи в пищевод, а при неправильном питании и ряде заболеваний может начаться выброс слишком большого её количества.

В частности, существуют болезни, которые мешают нормальному оттоку желчи. Например, камни, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, хронический панкреатит и гастрит. В этих случаях пациенты могут чувствовать боли в животе, тошноту, изжогу, отрыжку и даже испытывать рвоту.

Воспалительные процессы во рту (например, стоматит) тоже могут влиять на наличие привкуса горечи. Этому могут сопутствовать боли при приёме пищи, появление язвочек на слизистой полости рта.

При наличии соответствующих проблем Малиновская советует незамедлительно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Пациенту потребуется сдать клинический и биохимический анализы крови. Результат позволит понять, в каком состоянии находятся внутренние органы, включая печень и желчный пузырь. А вот от самолечения придётся отказаться, ведь порой лекарственные сборы могут оказаться не только бесполезными, но и ухудшающими состояние.