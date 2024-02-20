В Днепре, Запорожье и Кременчуге прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье, Днепре и Кременчуге
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Днепре произошли взрывы. Как передают украинские средства массовой информации, позднее они раздались и в Кременчуге.
Стоит отметить, что перед этим в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях Незалежной была объявлена воздушная тревога. На данный момент официальных комментариев от властей нет.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на воскресенье, 18 февраля, после взрыва во Львове произошёл пожар. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, возгорание произошло на территории промышленного предприятия.
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