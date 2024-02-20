В Днепре, Запорожье и Кременчуге прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Днепре произошли взрывы. Как передают украинские средства массовой информации, позднее они раздались и в Кременчуге.

Стоит отметить, что перед этим в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях Незалежной была объявлена воздушная тревога. На данный момент официальных комментариев от властей нет.