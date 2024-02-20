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19 февраля, 23:48

В Днепре, Запорожье и Кременчуге прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье, Днепре и Кременчуге

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Днепре произошли взрывы. Как передают украинские средства массовой информации, позднее они раздались и в Кременчуге.

Стоит отметить, что перед этим в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях Незалежной была объявлена воздушная тревога. На данный момент официальных комментариев от властей нет.

Ростовчане сообщили о громком взрыве, но власти опровергли работу ПВО
Ростовчане сообщили о громком взрыве, но власти опровергли работу ПВО

Ранее Life.ru писал, что в ночь на воскресенье, 18 февраля, после взрыва во Львове произошёл пожар. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, возгорание произошло на территории промышленного предприятия.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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