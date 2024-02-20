"Линии в опасности": Сокрушительные российские удары угрожают обороне ВСУ, считают в США

Превосходство российских военных в артиллерии может обернуться для киевского режима потерями новых территорий. Об этом пишет корреспондент Associated Press (AP) в Киеве Самья Куллаб.

Журналистка сообщает, что нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции украинских войск по всему тысячекилометровому фронту. Помимо того, она назвала удары российской артиллерии по Вооружённым силам Украины "сокрушительными".

"Оборонительные линии (ВСУ. — Прим. Лайфа) в опасности", — говорится материале.

В статье также указывается, что взятие Авдеевки является большой победой Москвы. По словам Куллаб, успешный штурм этого пригорода Донецка позволяет российским военным развить продвижение ещё дальше на запад.