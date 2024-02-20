Фонтаны Петергофа в 2024 году запустят 20 апреля

Пока неизвестно, что станет лейтмотивом этого года. В музее ведётся подготовка к началу сезона. Через некоторое время на фонтанных комплексах начнутся технические работы. На данный момент специалисты занимаются оформлением садово-парковых зон. Пока что готовится рассада для цветников, облагораживаются деревья и кустарники.