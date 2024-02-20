Фонтаны Петергофа в 2024 году запустят 20 апреля
Телеканал "Санкт-Петербург": В Петергофе фонтаны включат 20 апреля
В Петергофе включат фонтаны 20 апреля, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Также уже указано, что 18 мая проведут традиционный весенний праздник фонтанов.
Пока неизвестно, что станет лейтмотивом этого года. В музее ведётся подготовка к началу сезона. Через некоторое время на фонтанных комплексах начнутся технические работы. На данный момент специалисты занимаются оформлением садово-парковых зон. Пока что готовится рассада для цветников, облагораживаются деревья и кустарники.
Пока вальс фонтанов только планируется, пушки уже "поют". Так традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в четверг, 15 февраля, прозвучал в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Залп совершила участница боевых действий медсестра медсанбата № 100 40-й армии старшина Наталья Кабацкая.
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