Экономист назвал отказ банков ОАЭ работать с клиентами из России временным явлением

Приостановка работы банков ОАЭ с клиентами из России — это временное явление. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его мнению, страна пересмотрит свою позицию, как когда-то Китай, где тоже опасались санкций, которые эту страну в итоге не настигли. При этом как такового запрета на работу банков ОАЭ с клиентами из РФ нет.

"Просто происходит некая сегментация, крупные банки выбирают работу, скажем так, с западными контрагентами, опасаясь попасть под санкции", — сообщил Чирков.

Он добавил, что в стране остаются финансовые организации, которые ориентированы на российский рынок. В других странах прослеживается похожее разделение. Чирков напомнил, что сотрудничество с российскими клиентами приносит зарубежным банковским структурам большие деньги и терять их никто не хочет. А это значит, что у граждан РФ нет поводов для беспокойства.

Эксперт предположил, что спустя время ситуация может диаметрально поменяться, когда многие банки, в том числе в ОАЭ, осознают, что риск вторичных санкций минимален или отсутствует, и, наоборот, начнут усиленно предлагать сотрудничество русским клиентам.