Крупные банки ОАЭ ограничили работу с россиянами из-за боязни вторичных санкций

Как уточняется, финучреждения остановили расчёты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения подпали компании, собственниками которых являются граждане РФ. Бизнесмены отмечают, что проблемы с эмиратскими банками начались у них ещё давно, однако с сентября они значительно усилились: компаниям из РФ практически нереально открыть счёт. Существует возможность договориться об этом с местными менеджерами, однако это работает только до первой проверки.