Крупные банки ОАЭ ограничили работу с россиянами из-за боязни вторичных санкций
"Ведомости": Банки ОАЭ начали ограничивать работу с клиентами из России
Крупные банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать работу с клиентами из РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, налоговых, юридических консультантов и представителей "Деловой России". Указывается, что кредитные организации опасаются вторичных санкций.
Как уточняется, финучреждения остановили расчёты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения подпали компании, собственниками которых являются граждане РФ. Бизнесмены отмечают, что проблемы с эмиратскими банками начались у них ещё давно, однако с сентября они значительно усилились: компаниям из РФ практически нереально открыть счёт. Существует возможность договориться об этом с местными менеджерами, однако это работает только до первой проверки.
Напомним, в декабре 2023 года Белый дом пригрозил отключить от своей финансовой системы банки, которые продолжат работать с россиянами. Уже в январе сотрудничество с нашими соотечественниками начали сворачивать турецкие и китайские финансовые организации. Москва связывает это с давлением, которое оказывают Штаты.
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