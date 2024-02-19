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19 февраля, 06:12

Крупные банки ОАЭ ограничили работу с россиянами из-за боязни вторичных санкций

"Ведомости": Банки ОАЭ начали ограничивать работу с клиентами из России

Крупные банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать работу с клиентами из РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, налоговых, юридических консультантов и представителей "Деловой России". Указывается, что кредитные организации опасаются вторичных санкций.

Как уточняется, финучреждения остановили расчёты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения подпали компании, собственниками которых являются граждане РФ. Бизнесмены отмечают, что проблемы с эмиратскими банками начались у них ещё давно, однако с сентября они значительно усилились: компаниям из РФ практически нереально открыть счёт. Существует возможность договориться об этом с местными менеджерами, однако это работает только до первой проверки.

Москва и Анкара решают проблему с российскими платежами в банках Турции
Москва и Анкара решают проблему с российскими платежами в банках Турции

Напомним, в декабре 2023 года Белый дом пригрозил отключить от своей финансовой системы банки, которые продолжат работать с россиянами. Уже в январе сотрудничество с нашими соотечественниками начали сворачивать турецкие и китайские финансовые организации. Москва связывает это с давлением, которое оказывают Штаты.

Обложка ©

Unsplash / Kent Tupas

Матвей Константинов
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