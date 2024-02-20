Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 04:00

В России могут ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

В Госдуме рассмотрят проект закона о наказании за отрицание геноцида во время ВОВ

В России могут ввести наказание за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, законопроект о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ будет внесён в Госдуму 20 февраля.

Речь идёт о внесении изменений в статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Законодатели предлагают расширить её и добавить в неё слова о наступлении ответственности за отрицание геноцида многонационального российского народа. В пояснительной записке к документу говорится о том, что факты совершения подобных преступлений во времена ВОВ установлены решениями судов в 13 российских субъектах.

"Он нужен для законодательного обеспечения защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа, дачи объективной оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников в годы Великой Отечественной войны", — заявил один из авторов законопроекта, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР
Каждый памятник — свидетель и судья: Лукашенко рассказал, что доказывает геноцид народов СССР

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда нацистами является геноцидом. По его словам, Москва добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права.

Обложка ©

shutterstock

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Госдума
  • Великая Отечественная война
  • геноцид
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров