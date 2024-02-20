В России могут ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

В России могут ввести наказание за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, законопроект о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ будет внесён в Госдуму 20 февраля.

Речь идёт о внесении изменений в статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Законодатели предлагают расширить её и добавить в неё слова о наступлении ответственности за отрицание геноцида многонационального российского народа. В пояснительной записке к документу говорится о том, что факты совершения подобных преступлений во времена ВОВ установлены решениями судов в 13 российских субъектах.

"Он нужен для законодательного обеспечения защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа, дачи объективной оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников в годы Великой Отечественной войны", — заявил один из авторов законопроекта, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.