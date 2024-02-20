Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском
Минобороны: Десантники ВС РФ взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском
Российские бойцы заняли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Задача была выполнена штурмовыми подразделениями костромских десантников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами", — рассказали в оборонном ведомстве.
Новые обнаруженные точки противника уничтожались FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Завладев опорным пунктом, десантники провели его зачистку и приступили к обороне.
Ранее российские военнослужащие захватили опорный пункт противника, расположенный к западу от Артёмовска. Под покровом ночи десантники на БМД-2К-АУ выдвинулись в район выполнения поставленной задачи. Там они с расстояния 1–1,5 км обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами опорный пункт ВСУ, после чего на его захват выдвинулись штурмовые группы.
VK / Минобороны РФ