Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском

Российские бойцы заняли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Задача была выполнена штурмовыми подразделениями костромских десантников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами", — рассказали в оборонном ведомстве.

Новые обнаруженные точки противника уничтожались FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Завладев опорным пунктом, десантники провели его зачистку и приступили к обороне.