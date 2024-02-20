Отбывший срок во Франции российский болельщик Косов вернулся в Москву

Освобождённый во Франции российский болельщик Павел Косов вернулся в Москву. Видеозапись его встречи в одном из столичных аэропортов опубликовала депутат Госдумы Мария Бутина.

Возвращение в Москву освобождённого во Франции болельщика Косова. Видео © t.me / Мария Бутина

Она напомнила о том, что россиянин был задержан на границе Германии в 2018 году. Тогда болельщика депортировали в Марсель по запросу французской полиции из-за его участия в драке с английскими фанатами на Евро-2016.

"Прокуратура затребовала 15 лет тюремного заключения, по итогу приговорили к 10. Всегда найдётся козёл отпущения, на которого свалят все грехи. Здесь им оказался Павел Косов. Почему? Да потому что русский", — заявила Бутина.

По её словам, освобождению россиянина из французской тюрьмы способствовали усилия Министерства иностранных дел РФ, а также различные фонды и политики. Как сообщила Бутина, Косов вышел по условно-досрочному освобождению после погашения судебного долга.