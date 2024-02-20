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20 февраля, 05:11

В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В восьми регионах Украины и Киеве утром во вторник, 20 февраля, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения Незалежной.

Так, сирены прозвучали в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

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А ранее сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Днепропетровске произошли взрывы. Позднее они раздались и в Кременчуге.

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Unsplash

Иван Косицын
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