В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
В восьми регионах Украины и Киеве утром во вторник, 20 февраля, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения Незалежной.
Так, сирены прозвучали в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
А ранее сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Днепропетровске произошли взрывы. Позднее они раздались и в Кременчуге.
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