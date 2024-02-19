На Украине неизвестные подорвали железную дорогу

На Украине, в Винницкой области, неизвестные подорвали железную дорогу. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник.

"Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в посёлке Серебрия Могилёв-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне, после чего применил экстренное торможение", — пишет издание.