На Украине неизвестные подорвали железную дорогу
"Страна.ua" сообщила о подрыве железной дороги в Винницкой области
На Украине, в Винницкой области, неизвестные подорвали железную дорогу. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник.
"Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в посёлке Серебрия Могилёв-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне, после чего применил экстренное торможение", — пишет издание.
В результате взрыва железнодорожное полотно получило повреждения, движение ж/д транспорта пришлось остановить. На месте происшествия нашли элементы повреждённой рельсы, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток и образцы гравия. СБУ завела дело.
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