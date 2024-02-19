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19 февраля, 17:34
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На Украине неизвестные подорвали железную дорогу

"Страна.ua" сообщила о подрыве железной дороги в Винницкой области

На Украине, в Винницкой области, неизвестные подорвали железную дорогу. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник.

"Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в посёлке Серебрия Могилёв-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне, после чего применил экстренное торможение", — пишет издание.

В результате взрыва железнодорожное полотно получило повреждения, движение ж/д транспорта пришлось остановить. На месте происшествия нашли элементы повреждённой рельсы, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток и образцы гравия. СБУ завела дело.

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Ранее во Львове пожар охватил предприятие после мощного взрыва. Также инфраструктурный объект был повреждён под Полтавой.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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