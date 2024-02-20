"Знаем по себе": Вучич объяснил, почему упорно отказывается вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен и далее отказываться от введения антироссийских санкций. По словам лидера балканской республики, Белград знает, каково находиться под международным давлением.

"[Мы] приняли решение на государственном уровне осудить конфликт так же, как и все остальные, но мы сказали, что наша позиция — не вводить санкции [против России]. Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом", — отметил он в интервью ТАСС.

Однако Вучич признался народу, что, учитывая давление на Белград, он не может гарантировать дальнейшее следование этой политике. Президент напомнил, что Сербия, в отличие от других дружественных России стран Европы, — единственная, которая до сих пор не ввела санкции. К слову, ограничения против нашей страны — "основная тема" на любом международном мероприятии с участием властей Сербии.

Говоря о дружбе между нашими народами, Вучич вспомнил пословицу "Друг познаётся в беде". По его словам, легко поддерживать хорошие отношения в лёгкие времена, однако делать это и оставаться честным в трудный период — значит показать своё истинное лицо. По его мнению, Сербия, учитывая её размер, более чем справедлива по отношению к РФ и русским.

Вучич отметил, что ему, как президенту, необходимо иметь рациональный подход, однако он понимает "ту эмоцию", которую испытывает большинство его сограждан. Глава государства напомнил, что он сам и его семья связаны с русской культурой.

"Когда я был маленьким, отец водил меня в Русский дом, и лучшим мультфильмом, который я смотрел, был "Конёк-Горбунок". Я ходил на вечера русской поэзии и прозы, вечера Достоевского, Пушкина, Чехова. Моя дочь Милица окончила 11 классов русской школы, и я в этом вопросе благодарен России за помощь в её образовании и хорошем воспитании. Но это всё эмоции, и вы можете оставить их в стороне, потому что моя работа — руководить страной", — заключил он.