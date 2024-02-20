"Позиции Киева слабеют": Маск заявил, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить ещё год назад

Позиции Украины становятся слабее с каждым днём, мирное соглашение необходимо было заключить ещё год назад. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск, добавив, что это позволило бы спасти жизни тысяч человек.

Предприниматель отреагировал на пост о том, что настало время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Россией и Украиной. В публикации говорилось, что Украина уже проиграла в этом конфликте, так как у Киева не хватает бойцов для продолжения боевых действий. Кроме того, автор поста пояснил, что дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов ничего не изменит на Украине, а Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины".

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днём становятся всё слабее", — написал предприниматель в соцсети X.

Вместе с этим Маск добавил, что киевские власти готовы на всё, лишь бы получить помощь от Соединённых Штатов. Бизнесмен таким образом отреагировал на публикацию миллиардера Дэвида Сакса и призвал начать говорить о заключении мира.