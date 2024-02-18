Боррель допустил решение ситуации на поле боя на Украине "в три месяца"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Обложка © Flickr / NATO
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ситуация на фронте на Украине "будет решена в течение трёх месяцев". В связи с этим он заявил о необходимости наращивать военную помощь Киеву.
"В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить "давайте подождём европейских выборов" или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живём в военной ситуации", — заявил он во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тем временем армия России показывает новые успехи на СВО. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские военные освободили Авдеевку и продвинулись вглубь на 8,6 километра. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. На новость отреагировали и за рубежом. Илон Маск сделал новый прогноз о России, а в США предупредили Украину о высокой плате за этот провал.