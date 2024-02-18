Боррель допустил решение ситуации на поле боя на Украине "в три месяца"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ситуация на фронте на Украине "будет решена в течение трёх месяцев". В связи с этим он заявил о необходимости наращивать военную помощь Киеву.

"В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить "давайте подождём европейских выборов" или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живём в военной ситуации", — заявил он во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.