Правообладатель образа Ждуна решил массово засудить россиян за незаконное использование мема

Правообладатель популярного образа Ждуна — личинки с головой морского слона — подал в российские суды почти 500 исков из-за использования изображения героя из мемов в соцсетях и на телевидении. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в списке ответчиков находятся мелкие блогеры, которые имеют несколько тысяч подписчиков, а также целые телеканалы. Обладатель прав на Ждуна требует компенсации за то, что изображение героя использовалось в медиа якобы незаконно, а значит, нужно выплатить компенсацию. В настоящее время в судах рассматривается 50 дел, общая сумма требований превышает 48 миллионов рублей.

Одним из самых громких стало дело в отношении блогера Дмитрия Портнягина. Изначально правообладатель подал иск на пять миллионов рублей, однако суд отказал в его удовлетворении. После этого Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск и обязал Портнягина выплатить компенсацию — 46 тысяч рублей. Однако обладателя прав на Ждуна такой вердикт не удовлетворил, и он подал апелляцию. В результате суд изучил материалы и постановил, что блогер даже эту сумму не должен выплачивать.

Художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт является создателем мемной скульптуры Ждуна (Homunculus loxodontus). Российская компания в 2017 году заключила с нею договор и теперь владеет исключительными правами на использование мемного героя в стране.