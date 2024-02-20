В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности

Компания "Соллерс" намерена запустить производство компонентов систем безопасности на российском заводе в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Этот проект является первым среди отечественных производителей, ранее подобное производство вели только зарубежные фирмы.

"Соллерс" получила заём на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности на реализацию проекта. Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования для производства подушек безопасности, рулевых колёс, ремней безопасности и электронных блоков управления. Серийное производство стартует уже в 2025 году.

"В рамках проекта на территории индустриального парка УАЗ будет налажен выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих — подушек безопасности, рулевых колёс, ремней безопасности и электронных блоков управления системой", — приводит РИА "Новости" слова представителя компании.