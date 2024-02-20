Суд в Москве заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о фейках об Армии РФ

В Москве суд заочно арестовал политика и общественного деятеля Леонида Гозмана* по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ. Соответствующее решение вынес Гагаринский суд российской столицы.

"Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", — огласил решение судья.

Адвокат политика Михаил Бирюков сообщил, что Гозман* не признаёт свою вину. По мнению защиты, следствие собрало "недостаточно данных о причастности в инкриминируемом деянии".

Ранее уже сообщалось, что Леонид Гозман* стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ. Как уточнялось, основанием для возбуждения дела стали размещённые политиком в соцсетях утверждения о руководстве РФ и Российской армии в ходе СВО. Стоит отметить, что теперь ему грозит от пяти до десяти лет колонии.