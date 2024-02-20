На Украине спустя 10 лет признали, что на Майдане не было российских снайперов

Российские снайперы не принимали участия в разгоне демонстрантов в Киеве в 2014 году, признал глава департамента по делам Майдана офиса генпрокурора Украины Алексей Донской. По его словам, утверждения об участии силовиков из РФ в тех событиях — не более чем красивая версия.

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого не было. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", — сказал он.