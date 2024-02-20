На Украине спустя 10 лет признали, что на Майдане не было российских снайперов
Офис генпрокурора Украины: На Майдане в 2014 году не было российских снайперов
Российские снайперы не принимали участия в разгоне демонстрантов в Киеве в 2014 году, признал глава департамента по делам Майдана офиса генпрокурора Украины Алексей Донской. По его словам, утверждения об участии силовиков из РФ в тех событиях — не более чем красивая версия.
"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого не было. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", — сказал он.
Напомним, по украинской версии, ранее озвученной Государственным бюро расследований, 20 февраля 2014 года в центре Киева против участников протестов было применено оружие. По данным правоохранителей, в результате стрельбы погибли 48 человек, ещё 90 пострадали. В Незалежной не раз возлагали вину за те кровавые события на неких "российских снайперов", однако эта версия не нашла подтверждения. Тем временем в эти дни отмечается десятилетие Майдана. В Кремле подчёркивали, что не будут делать заявлений по случаю памятной даты.
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