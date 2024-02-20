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20 февраля, 09:36

Житель Химок напился и порезал покрышки 19 автомобилей соседей

В Химках пьяный мужчина проткнул колёса почти 20 автомобилей

Житель Подмосковья перебрал с алкоголем и порезал покрышки почти 20 припаркованных во дворе автомобилей. Видео с моментом "расправы" над колёсами машин соседей публикует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Подмосковье пьяный мужчина порезал колёса почти 20 автомобилей. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан", — приведены слова Волк на сайте "МВД Медиа".

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет и начал громить прилавки с алкоголем. По мнению очевидцев, он был под наркотиками.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Матвей Константинов
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