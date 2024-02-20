В Подмосковье врачи удалили 59-летней пациентке опухоль размером с арбуз
В Подмосковье врачи удалили пациентке опухоль яичника размером с арбуз. 59-летняя женщина поступила в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на одышку, резкие боли в области живота и его увеличенный размер.
В Подмосковье врачи удалили 59-летней пациентке опухоль размером с арбуз. Фото © Минздрав Московской области
"Под общим наркозом мы удалили из брюшной полости 10 литров жидкости. Затем во время хирургической операции извлекли огромную опухоль размером с арбуз. После материал был направлен на гистологию", — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.
Сейчас женщину уже выписали под наблюдение врача-онколога по месту жительства, по словам специалистов, чувствует она себя хорошо. По результатам гистологии будет принято решение о дальнейшем лечении.
Ранее в Башкирии хирурги удалили 62-летней женщине опухоль яичника объёмом 30 литров. Пациентка долго не обращалась за помощью специалистов и пыталась избавиться от проблемы сама.
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