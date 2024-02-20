В Подмосковье врачи удалили пациентке опухоль яичника размером с арбуз. 59-летняя женщина поступила в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на одышку, резкие боли в области живота и его увеличенный размер.

В Подмосковье врачи удалили 59-летней пациентке опухоль размером с арбуз. Фото © Минздрав Московской области

"Под общим наркозом мы удалили из брюшной полости 10 литров жидкости. Затем во время хирургической операции извлекли огромную опухоль размером с арбуз. После материал был направлен на гистологию", — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

Сейчас женщину уже выписали под наблюдение врача-онколога по месту жительства, по словам специалистов, чувствует она себя хорошо. По результатам гистологии будет принято решение о дальнейшем лечении.