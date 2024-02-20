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20 февраля, 09:53

Два российских штангиста получили по четыре года дисквалификации

Штангистов Пономарёва и Дементьева дисквалифицировали на основе базы LIMS

Российских штангистов Валентина Пономарёва и Сергея Дементьева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Они отстранены до 13 сентября 2026 года.

Решение вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушения датируются 2012 годом. Оба спортсмена уже завершили карьеру в тяжёлой атлетике.

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Ранее с двукратного серебряного призёра Паралимпийских игр метателя копья Алексея Кузнецова сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Изначально решение приняли как раз на основе базы данных LIMS.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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