Два российских штангиста получили по четыре года дисквалификации

Российских штангистов Валентина Пономарёва и Сергея Дементьева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Они отстранены до 13 сентября 2026 года.