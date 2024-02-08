Тонизирует мышцы: Раскрыт механизм действия найденного в допинг-пробе Валиевой анаболика
Врач Умнов: Найденный в допинг-пробе Валиевой экдистерон стимулирует рост мышц
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой экдистерон, который не запрещён WADA, стимулирует синтез белков, повышая объём мышечной массы. Как рассказал Life.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, данный препарат также обладает тонизирующим эффектом: человек может тренироваться дольше и меньше уставать.
В отличие от тестостерона и анаболических стероидов, которыми балуются многие бодибилдеры, данный препарат не нарушает гормональный баланс в организме, так как не происходит подавление выработки эндогенного кортизола, инсулина, ТТГ (тиротропин. — Прим. Лайфа).
Помимо спортсменов применяют экдистерон люди, страдающие умственным, физическим переутомлением, астенией, интоксикациями, длительными инфекциями и заболеваниями, сопровождающимися нарушением синтеза белков. По словам врача, также некоторые исследования показывают стимуляцию синтеза тестостерона у мужчин, что может помочь при повышении потенции.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Камилу Валиеву золотых медалей, одну из которых она завоевала на Олимпиаде. Кроме того, суд на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы времён чемпионата России 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали у всей сборной. Сама спортсменка отреагировала на решение инстанции трогательным роликом, а её тренер Этери Тутберидзе выразила уверенность в невиновности подопечной. Позднее CAS опубликовал мотивировочную часть дела фигуристки, в котором подтверждается информация об обнаружении у неё экдистерона — природного соединения стероидной структуры, — выделяемого из корней и корневищ левзеи сафлоровидной. Сама же Валиева заявила в CAS, что вещество триметазидин, за которое её дисквалифицировали, попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал свои лекарства. Эту версию суд счёл несостоятельной. Также спортсменка допускает, что ей могли подсыпать злополучный стероид.