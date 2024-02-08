Тонизирует мышцы: Раскрыт механизм действия найденного в допинг-пробе Валиевой анаболика

Найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой экдистерон, который не запрещён WADA, стимулирует синтез белков, повышая объём мышечной массы. Как рассказал Life.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, данный препарат также обладает тонизирующим эффектом: человек может тренироваться дольше и меньше уставать.