Киллер выстрелил в мужчину, который привёз детей в гимназию в Петербурге
Обстановка на территории гимназии в Петербурге, где произошла стрельба. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Петербурге киллер возле гимназии № 622 Выборгского района выстрелил в мужчину, который привёз детей на учёбу. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По информации телеграм-канала, водитель помогал школьникам выйти из чёрного авто "Тойота-Камри". Именно в этот момент к нему подошёл неизвестный и нажал на курок. Звуки выстрела услышал находящийся рядом патруль — полицейские сразу вызвали скорую. Пострадавший мужчина без сознания доставлен в больницу.
На территории гимназии в настоящее время обстановка спокойная. Руководство школы не приостанавливало учебный процесс.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Уфе студент отказался дать сигарету пьяным посетителям бара, в результате чего получил в лицо выстрел из ракетницы. Персонал вызвал скорую пострадавшему. В настоящее время в деле разбирается полиция.