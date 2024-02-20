Киллер выстрелил в мужчину, который привёз детей в гимназию в Петербурге

В Петербурге киллер возле гимназии № 622 Выборгского района выстрелил в мужчину, который привёз детей на учёбу. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, водитель помогал школьникам выйти из чёрного авто "Тойота-Камри". Именно в этот момент к нему подошёл неизвестный и нажал на курок. Звуки выстрела услышал находящийся рядом патруль — полицейские сразу вызвали скорую. Пострадавший мужчина без сознания доставлен в больницу.

На территории гимназии в настоящее время обстановка спокойная. Руководство школы не приостанавливало учебный процесс.