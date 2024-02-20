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20 февраля, 10:14

Киллер выстрелил в мужчину, который привёз детей в гимназию в Петербурге

Обстановка на территории гимназии в Петербурге, где произошла стрельба. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Обстановка на территории гимназии в Петербурге, где произошла стрельба. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Петербурге киллер возле гимназии № 622 Выборгского района выстрелил в мужчину, который привёз детей на учёбу. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, водитель помогал школьникам выйти из чёрного авто "Тойота-Камри". Именно в этот момент к нему подошёл неизвестный и нажал на курок. Звуки выстрела услышал находящийся рядом патруль — полицейские сразу вызвали скорую. Пострадавший мужчина без сознания доставлен в больницу.

На территории гимназии в настоящее время обстановка спокойная. Руководство школы не приостанавливало учебный процесс.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Уфе студент отказался дать сигарету пьяным посетителям бара, в результате чего получил в лицо выстрел из ракетницы. Персонал вызвал скорую пострадавшему. В настоящее время в деле разбирается полиция.

Дарья Нарыкова
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