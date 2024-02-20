Президент Всероссийского общества глухих задержан в Москве

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов задержан в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вместе с Ивановым правоохранители также задержали первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеру Гаулстон, помощника президента организации Михаила Брагина, бывшего вице-президента Вадима Иванченко и других экс-руководителей отделов общества.

Причины задержания выясняются. Весной прошлого года бывшего главу ВОГ Валерия Рухледева суд приговорил к семи годам колонии за растрату более 50 миллионов рублей.

Всероссийское общество глухих (ВОГ) — общероссийская общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Основана в 1926 году, является членом Всемирной федерации глухих. Главная задача ВОГ: защита законных прав и интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество, обеспечение равных с другими гражданами возможностей.

Действующему президенту ВОГ Станиславу Иванову 53 года. Должность он занимает с ноября 2020-го.