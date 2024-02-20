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20 февраля, 09:58

"Маски сброшены": Лукашенко высказался о бенефициарах украинского конфликта

Лукашенко: Бенефициары украинского конфликта не желают останавливать бойню

У бенефициаров украинского конфликта баснословные доходы, поэтому они не хотят прекращать боевые действия. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности во вторник, 20 февраля.

"У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза: с двух до восьми тысяч евро", — цитирует президента Белоруссии БелТА.

По словам Лукашенко, особенность текущей стадии противостояния Востока и Запада можно охарактеризовать как "маски полностью сброшены".

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Ранее Лукашенко назвал небезосновательными опасения о риске третьей мировой войны. Как подчеркнул белорусский лидер, нет народа, который за последние десятки лет мог бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

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President.gov.by

Никита Осипов
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