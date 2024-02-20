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Лукашенко назвал небезосновательными опасения о риске третьей мировой

20 февраля, 08:46
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © President.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © President.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о риске третьей мировой войны. По его словам, нет страны и народа, которые за последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

"Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В Конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой
В Конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой

Ранее о риске мировой войны заявлял президент Сербии Александр Вучич. А экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что третья мировая может начаться совсем скоро — ещё при президентстве Джозефа Байдена, который скверно справляется со своими обязанностями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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