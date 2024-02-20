Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о риске третьей мировой войны. По его словам, нет страны и народа, которые за последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

"Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.