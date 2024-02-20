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20 февраля, 10:50

В Приморье учёные зафиксировали феномен "кровавого снега"

Учёные Приморья объяснили феномен окрашивания льда в кроваво-красный цвет. Обложка © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

Учёные Приморья объяснили феномен окрашивания льда в кроваво-красный цвет. Обложка © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

В акватории Приморского края учёные зафиксировали необычный природный феномен — окрашивание морского льда в красный цвет. Это выявили в ходе мониторинга в районе морской биологической станции "Восток", сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

"Кровавый лёд" в Приморье. Фото © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

"Кровавый лёд" в Приморье. Фото © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

"Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лёд красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов-каротиноидов", — говорится в сообщении в телеграм-канале центра.

Рачки, ставшие причиной "кровавого льда" в Приморье. Фото © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

Рачки, ставшие причиной "кровавого льда" в Приморье. Фото © Telegram / ННЦМБ ДВО РАН

Явление окрашивания морских льдов в прибрежье Приморского края — не редкость. Ежегодно в период таяния льда специалисты регистрируют подобные случаи, но окрашивание происходит в коричневый или зелёный цвет. Причина этого — микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina), зелёные (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.

"Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подлёдном слое воды и в самом льду", — добавили в научном центре.

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Евгения Мосс
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