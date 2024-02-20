МО: ВС РФ уничтожили станцию РЭБ "Буковель-AD" ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 февраля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ лишились на этом участке фронта до 190 бойцов, одного танка и четырёх автомобилей. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские солдаты нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Вместе с этим бойцы ВС РФ смогли отразить контратаку штурмовиков ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области.