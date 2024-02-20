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20 февраля, 11:57

МО: ВС РФ уничтожили станцию РЭБ "Буковель-AD" ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 февраля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ лишились на этом участке фронта до 190 бойцов, одного танка и четырёх автомобилей. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские солдаты нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Вместе с этим бойцы ВС РФ смогли отразить контратаку штурмовиков ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области.

ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день
ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день

А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 395 военных и три танка. Кроме того, российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, гаубицу Д-20, САУ "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.

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ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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