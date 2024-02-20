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20 февраля, 12:01

Силы ПВО РФ перехватили семь снарядов Storm Shadow и одну ракету ЗРК Patriot

За минувшие сутки российские системы ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.

Кроме того, противник лишился 124 беспилотников, их уничтожили в том числе в районе Мирного Запорожской области, Лозового, Ключевого Донецкой Народной Республики, а также Подгорного, Новоегоровки и Кременной Луганской Народной Республики.

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Ранее Минобороны отчиталось о другом успехе российских зенитчиков — уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Его сбили в районе Белозёрки Херсонской области.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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