Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 11:45

Российская ПВО сбила украинский Миг-29

Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции сбили украинский самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 395 военных и три танка
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 395 военных и три танка

Ранее Life.ru писал, что за прошлую неделю украинская авиация понесла значительные потери в зоне СВО. Так, российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров