Российская ПВО сбила украинский Миг-29
Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции сбили украинский самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru писал, что за прошлую неделю украинская авиация понесла значительные потери в зоне СВО. Так, российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников.
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