СК показал момент покушения на водителя, которому киллер выстрелил в голову у школы в Петербурге

Следственный комитет опубликовал момент покушения на 42-летнего мужчину, привёзшего детей в гимназию № 622 Санкт-Петербурга. На кадрах видно, что неизвестный с пакетом в руках даже не обратил внимания на стоящих рядом детей. В пресс-службе ведомства также сообщили о возбуждении уголовного дела.

Момент покушения на водителя, которому выстрелили в голову у школы в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, киллер выстрелил в гражданина Узбекистана, который работает водителем у 58-летнего юриста. Предварительно, именно он должен был стать жертвой мужчины. На данный момент пострадавший находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают.