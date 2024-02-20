В Ленинградской области огромный алабай загрыз 66-летнюю хозяйку

"Она была на охране на автостоянке, потом её закрыли, они собаку забрали домой. Она у них меньше года. Собака огромная, вольнолюбивая, ей сделали вольер закрытый, но она вырывалась из него без конца. Все в шоке. Все сейчас в состоянии такого транса, никто не может толком объяснить ничего", — отметила Анастасия в беседе с телеканалом "360".