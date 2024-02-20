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20 февраля, 12:29

В Ленинградской области огромный алабай загрыз 66-летнюю хозяйку

В посёлке Назия Ленинградской области алабай загрыз 66-летнюю хозяйку. По словам родственницы погибшей, собака появилась в семье недавно.

"Она была на охране на автостоянке, потом её закрыли, они собаку забрали домой. Она у них меньше года. Собака огромная, вольнолюбивая, ей сделали вольер закрытый, но она вырывалась из него без конца. Все в шоке. Все сейчас в состоянии такого транса, никто не может толком объяснить ничего", — отметила Анастасия в беседе с телеканалом "360".

Она добавила, что с собакой виделась редко, однако с ней успела "пообщаться" дочь — тогда алабай каких-то явных признаков агрессии не проявлял. Полиция проводит проверку.

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Ранее Life.ru писал, что стая бездомных собак чуть не загрызла жителя Хабаровска и, по словам очевидца, сняла ему скальп. Отогнать псов удалось камнями.

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Shutterstock

Никита Осипов
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