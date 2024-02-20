В Ленинградской области огромный алабай загрыз 66-летнюю хозяйку
В посёлке Назия Ленинградской области алабай загрыз 66-летнюю хозяйку. По словам родственницы погибшей, собака появилась в семье недавно.
"Она была на охране на автостоянке, потом её закрыли, они собаку забрали домой. Она у них меньше года. Собака огромная, вольнолюбивая, ей сделали вольер закрытый, но она вырывалась из него без конца. Все в шоке. Все сейчас в состоянии такого транса, никто не может толком объяснить ничего", — отметила Анастасия в беседе с телеканалом "360".
Она добавила, что с собакой виделась редко, однако с ней успела "пообщаться" дочь — тогда алабай каких-то явных признаков агрессии не проявлял. Полиция проводит проверку.
Ранее Life.ru писал, что стая бездомных собак чуть не загрызла жителя Хабаровска и, по словам очевидца, сняла ему скальп. Отогнать псов удалось камнями.
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