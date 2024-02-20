Гаврилов считает, что Европа будет пытаться милитаризироваться

Европа будет пытаться милитаризироваться, однако у неё вряд ли получится. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у неё это в скором времени получится, и она это прекрасно осознаёт, что они отстают на несколько лет", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гаврилова, Германия и Франция не смогут исправить ситуацию с помощью частных инвестиций, так как они израсходовали старые запасы, а в ближайшие несколько лет "на Восточном фронте, да, может быть, и дальше, могут произойти колоссальные изменения". Говоря о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат констатировал превращение мероприятия в "антирусский, русофобский шабаш".