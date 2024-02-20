"Ситуация крайне тяжёлая": Зеленский пожаловался на напор ВС РФ на Купянском направлении
Зеленский пожаловался на крайне тяжёлую ситуацию для ВСУ в Харьковской области
Для ВСУ сложилась крайне тяжёлая ситуация в Харьковской области, признал Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал, комментируя в обращении свою поездку на Купянское направление.
"Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов", — сказал Зеленский.
По его словам, Россия "пользуется" ощутимыми задержками в поставках военной помощи Киеву. Зеленский уточнил, что на данный момент в ВСУ наблюдается дефицит артиллерии, передовых систем ПВО и оружия большей дальности.
Напомним, прямо сейчас на Купянском направлении идут ожесточённые бои, в ходе которых российские военнослужащие не только эффективно уничтожают противника, но и завладевают интересными трофеями. Например, недавно их добычей стал хвалёный немецкий танк Leopard.
Getty Images / Filip Singer