Психолог раскрыл, почему мужчины обидчивее женщин

Мужчины тяжелее женщин переживают обиды, хоть и механизм их возникновения одинаковый. Об этом рассказал психолог Александр Ершов. По его словам, обиды, нанесённые в силу недоговорённости, назло или ради манипуляции, не имеют особой половой специфики.

"Все мы впадаем в эту детскую реакцию: "надуваем губки" и ждём восстановления справедливости, чтобы перед нами повинились, — этакая смесь гнева и жалости к себе, особенно если мы неосознанно догадываемся, что и сами виноваты в произошедшем", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Но мужчины обижаются гораздо болезненнее. Во-первых, потому что их воспитали в духе "настоящие мужчины не плачут". В результате они демонстративно делают вид, что ничего не произошло, мучаются, взращивают этот нарыв, пока он не лопнет. А во-вторых, мужчины склонны делать из инцидента проблему экзистенциального масштаба — "меня не ценят как личность, используют и предают", добавил эксперт.

Непереваренные негативные эмоции или обида могут нанести очень серьёзный вред здоровью — от подверженности банальной простуде до серьёзной онкологии, предупредил психолог. При этом он выразил сожаление, что обида, как и ненависть, в нашей культуре не считается достойным поводом для визита к психологу. Люди даже не задумываются, что мечтами об отмщении наносят больший вред себе, нежели обидчику, заключил эксперт.